Tanger : Le stade Ibn Battouta converti en centre de tri pour les patients Covid+

Après que le nombre de cas testés positifs au coornavirus a augmenté ces derniers jours à Tanger, les autorités locales ont décidé lundi d'exploiterr le Grand stade Ibn Battuta de la ville du Détroit, pour accueillir des patients Covid+.

Selon Tanja24, qui cite des sources bien informées, les patients atteints du coronavirus, issus de différents quartiers, seront amenés par ambulances et autres moyens de transport disponibles. Ils seront rassemblés à l'intérieur du stade avant d'être transférés à l'hôpital de campagne, situé dans la forêt diplomatique ou dans d'autres centres hospitaliers.

La même source précise que le stade deviendrait ainsi un centre spécial pour le tri et la classification des patients. «Des repas nécessaires seront fournis, en attendant leur transfert vers le centre de traitement», ajoute-t-on.

Il est à rappeler qu'au cours de ces jours, l'hôpital Mohammed VI de Tanger a été encombré à cause d’une ruée des habitants de la ville pour effectuer des tests de dépistage du coronavirus.

La semaine dernière, une nouvelle unité de réanimation médicale a été mise en place à la clinique de sécurité sociale de Tanger, et sera supervisée par une équipe médicale militaire, composée de 48 médecins et infirmiers spécialistes en réanimation, anesthésiologie, épidémiologie et virologie, pour renforcer l’offre sanitaire de la ville du Détroit et sa région.