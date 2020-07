Covid-19 : Le Maroc classé deuxième en Afrique en nombre de tests

Le Maroc est classé deuxième en Afrique et premier en Afrique du Nord en terme de nombre de tests de dépistages Covid-19 réalisés, a indiqué samedi le ministère de la Santé.

Ainsi, jusqu'au 22 juillet, les laboratoires nationaux et équipes d'intervention rapide ont effectués quelque 130 700 tests de dépistage Covid-19, soit une moyenne journalière de près de 18 000 tests, a affirmé le coordonnateur du Centre national des opérations d'urgence de santé publique au ministère de la Santé, Mouad Mrabet, dans une déclaration hebdomadaire sur la situation épidémiologique.

Il a indiqué que l’évolution hebdomadaire des cas confirmés de Covid-19 sur le plan national, après la levée du confinement sanitaire a connu une augmentation, après avoir enregistré une légère diminution. Et de relever que le nombre des cas enregistrés au cours des six dernières semaines reste égal au nombre de cas enregistrés au cours des trois mois et demi précédant la levée du confinement.

Après avoir souligné que le nombre de décès a atteint 285, après l’enregistrement de 23 décès au cours de la semaine dernière, le responsable précise que le taux de létalité reste stable à 1,6%, déplorant l’augmentation constante des cas de décès, de même que des cas d’infection graves.