WWF exhorte le Maroc et ses voisins méditerranéens à sauver les requins et les raies

Pour marquer la Journée de sensibilisation aux requins, célébrée ce mardi, le Fonds mondial pour la nature (WWF) a exhorté tous les pays méditerranéens, dont le Maroc, à agir d'urgence contre la capture des requins et des raies.

Dans un communiqué publié lundi et relayé par l’agence ANSA Med, le WWF appelle ainsi le Maroc et ses voisins méditerranéens à la sensibilisation des pêcheurs, le renforcement des contrôles et la garantie d’un système adéquat pour signaler la capture de ces deux espèces.

Rappelant que «les requins et les raies sont des indicateurs fondamentaux de l'état de santé des océans et leur impact bénéfique sur le bien-être des mers est vaste», le fonds regrette que des preuves recueillies au cours des trois dernières années montrent que des pêcheurs capturent illégalement des espèces protégées, y compris des requins anges, de grands requins blancs ou encore l'aiguillat commun, tous menacés d'extinction. Et de noter que pour ce dernier, l’espèce a diminué de 90% en Méditerranée.

«Le grand requin blanc, le requin mako et le requin-marteau se sont retrouvés sur les marchés au Maroc, en Tunisie, en Italie et en France bien qu'ils soient en grand danger d'extinction», alerte le WWF.

«Bien que la législation interdise le débarquement des espèces protégées de requins et de raies et atténue la pression de pêche sur d'autres espèces, les contrôles sont rares et les interdictions souvent ignorées», déplore-t-il encore.

Et d’annoncer qu’il promouvra sur ses comptes sur les réseaux sociaux un événement spécial pour informer sur l'importance des requins pour l'écosystème marin, dissipant les mythes sur la menace posée par cette espèce et suggérant des comportements pour promouvoir sa préservation. Le public aura la possibilité de répondre à un nouveau quiz sur ces espèces, afin de notamment découvrir les moyens pour les sauver.