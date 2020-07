Avec la reprise des vols, l’ONCF assurera la desserte Casa-Port/Aéroport Mohammed V

Les trains navettes rapides (TNR) assurant la desserte Casa-Port /Aéroport Mohammed V reprennent progressivement leur circulation à partir du mercredi 15 juillet.

«Faisant suite à l’opération exceptionnelle visant à autoriser l’accès au territoire national aux citoyens marocains ainsi qu’aux étrangers résidant dans le Royaume, l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) informe le grand public que les trains navettes rapides (TNR) assurant la desserte Casa-port/Aéroport Mohammed V reprennent progressivement leur circulation à partir du mercredi 15 juillet 2020», indique l'Office dans un communiqué ce lundi soir.

Comportant une offre journalière de 18 trains conjuguée à la réouverture de la gare de l’Aéroport Mohammed V, le programme de cette desserte sera adapté en fonction de l’évolution de la demande et du plan de vols adopté par les compagnies aériennes.

A l’instar des autres trains en circulation, insiste l'ONCF, la reprise du trafic sur cette ligne s’effectuera dans le strict respect des mesures de protection et de sécurité sanitaire édictées par les autorités compétentes, tout en veillant à réguler la fréquentation de ces trains par application de la mesure exceptionnelle de limitation des places en ventes à bord avec réservation obligatoire.

Pour plus d’information sur les trains ainsi que sur les mesures prises et les règles de voyage à respecter, l’ONCF invite sa clientèle à consulter les différents canaux officiels : sites web, Centre de Relation Client 2255, application mobile ONCF - TRAFIC et pages réseaux sociaux.