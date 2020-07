Maroc : 191 nouvelles infections au coronavirus, nouveau record de guérisons

Entre dimanche 17h et lundi 17h, 191 nouveaux cas de coronavirus ont été identifiés au Maroc, soit un total de 15 936 depuis le début de la pandémie dans le pays.

Lors du point de presse quotidien relatif à la situation pandémique dans le pays, Dr. Hind Ezzine, cheffe du service des maladies épidémiques à la Direction de l’épidémiologie relevant du ministère de la Santé, a indiqué que 650 guérisons (nouveau record) ont été confirmées ces dernières 24 heures, soit un total de 12 934, et un taux de guérison de 81,2%.

En revanche, 5 décès ont été déplorés, soit un ensemble de 255 morts et un taux de létalité de 1,6%.

Le Maroc compte désormais 2 747 cas actifs pris en charge dans les structures hospitalières dédiées. 28 patients sont dans un état critique, dont 10 à Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, 7 à Marrakech-Safi, 6 à Casablanca-Settat, 2 à Rabat-Salé-Kénitra, 2 à Fès-Meknès et 1 à Beni-Mellal Khénifra.

Par région, Marrakech-Safi compte 68 nouvelles infections : 38 à Marrakech et 30 à Safi. La région de Fès-Meknès compte 57 cas : 52 à Fès, 4 à Taounate et 1 à El Hajeb. Tanger-Tétouan-Al Hoceïma enregistre 37 cas : 33 à Tanger, 3 à Chefchaouen et 1 à Tétouan.

L'Oriental qui était plutôt épargnée a identifié 20 nouveaux cas : 16 à Jerada et 4 à Oujda. Rabat-Salé-Kénitra commte 7 nouveaux cas : 3 à Rabat, 2 à Sidi Kacem, 1 à Salé et 1 à Khémisset.

Un seul cas a été identifié à Khénifra (région Beni-Mellal-Khénifra) et un seul cas à Agadir (région Souss-Massa).

Pour la première fois depuis le début de la pandémie au Maroc, le 2 mars dernier, la région de Casablanca-Settat a enregistré 0 cas, ces dernières 24 heures. Il en est de même pour les régions de Dakhla-Oued Ed Dahab, Guelmim-Oued Noun, Laâyoune-Es Sakia El Hamra et Drâa-Tafilalet.

Quant aux cas suspects parmi les cas contacts, ils sont 13 431 à être encore sous surveillance médicale. 94% des derniers tests positifs ont été détectés parmi des cas contact.