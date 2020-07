L'Espagnol Azkoyen fournit sa solution en matière de sécurité au ministère marocain de la Justice

Le groupe Azkoyen, multinationale espagnole basée en Navarre et spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions technologiques avancées, a déployé son système de contrôle d’accès et gestion des visiteurs auprès du ministère marocain de la Justice.

C’est à travers sa filiale Primion, l'un des principaux fournisseurs de technologies de contrôle d'accès, de surveillance et de sécurité en Europe, qu’Azkoyen assitera le ministère marocain sur ce volet, écrit Diario de Navarra.

Egalement performant hors du continent, Primion a développé et réalisé un projet avec son partenaire RMS (Ressources Management Solutions) au siège du ministère marocain de la Justice, à Rabat.

La solution gère de contrôle d'accès, la vidéosurveillance et la gestion des visiteurs dans le bâtiment. Au total, le système prend en charge les données de 20 000 fonctionnaires, précise la même source.