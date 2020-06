Le PJD appelle au respect des «critères de transparence» dans la distribution des aides à la presse

Othman El Ferdaous, ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports / DR.

Le PJD a salué le programme des aides financières que prévoit de consacrer le ministère de la Culture, de la jeunesse et des sports à la presse, mais tout en émettant quelques critiques.

Mohcine Moufidi, député de la Lampe, a appelé, cet après-midi à l’occasion de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, au respect «des critères de la transparence» lors de la distribution des subventions, avertissant le ministre d’accorder la priorité aux patrons au détriment des salariés du secteur.

Les griefs du parlementaire de la Lampe ont porté aussi sur le timing de l’annonce du plan de sauvetage de 200 millions de dirhams de la presse, annoncé selon lui juste après la réunion tenue entre Othman El Ferdaous et le bureau de la toute nouvelle Association nationale des médias et éditeurs, créée le 19 juin.

«Vous avez oublié le Conseil national de la presse, le Syndicat national de la presse marocaine et la Fédération marocaine des éditeurs de journaux. Je n’ai pas de problème avec ça... mais il y a des règles, des coutumes et des institutions». Et de rappeler que ces dernières instances avaient signé (en mars 2013) avec le ministère de la Communication, le contrat programme de réhabilitation de la presse écrite.

Moufidi a souligné que le pays vivait «une nouvelle tentative de recomposition du paysage médiatique, qui n’est pas sans rappeler celle ayant visé le champ politique avec la création du G8». Un groupement de partis politique, mené par le RNI et lancé quelques mois avant les élections législatives de novembre 2011. Le PJDiste a, par ailleurs, mis en garde contre «un danger» qui menacerait «la souveraineté et la sécurité médiatique» du Maroc.

Dans sa réponse aux interventions des députés, le ministre El Ferdaous a évité d’apporter des réponses aux critiques du député du PJD.