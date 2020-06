Un deuxième vol pour rapatrier les Marocains bloqués aux Pays-Bas

Dans le cadre des opérations de rapatriement des citoyens bloqués à l'étranger, en raison de la pandémie de la Covid-19, le Maroc a organisé ce vendredi un deuxième vol entre Amsterdam et Marrakech.

Ce vol humanitaire, opéré par la Royal Air Maroc, a concerné 150 passagers, lesquels se trouvent dans une situation de vulnérabilité, notamment des personnes âgées, des malades, ainsi que celles ayant subi des interventions chirurgicales.

L'ambassade du Maroc à La Haye, ainsi que les quatre consulats généraux du royaume à Amsterdam, Rotterdam, Den Bosh et Utrecht, de concert avec le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, ont assuré le bon déroulement de cette opération de rapatriement et ont veillé à sa réussite.