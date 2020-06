Maroc : La Commission des investissements approuve 45 projets pour 23,38 MMDH

La Commission interministérielle des investissements, réunie mercredi à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, a approuvé 45 projets de conventions et d'avenants pour une enveloppe globale estimée à 23,38 milliards de dirhams (MMDH). Ces investissements sont de nature à générer 3 194 emplois prévisionnels directs et 5 406 emplois indirects, précise le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

D’après la même source, la répartition des investissements par secteurs montre que l'infrastructure énergétique et les énergies renouvelables occupent la première position avec 7,72 MMDH d'investissements, soit plus de 33% du total des investissements approuvés par la commission, suivis du secteur des télécommunications, puis de l'industrie et du commerce, d'après le communiqué.

Le secteur du tourisme et loisirs occupe la première place en termes d'emplois avec un total de 1 534 postes d'emploi, soit plus de 48% du nombre total d'emplois à créer, suivi par le secteur de l'industrie et du commerce avec 1 410 emplois, puis le secteur des télécommunications, a fait savoir la même source.

Les joint-ventures représentent la majorité des projets approuvés, avec des investissements s'élevant à 14,91 MMDH, soit 61%, en raison de grands projets prévus dans les secteurs des télécommunications, du transport, de l'énergie, du tourisme et loisirs.

Cette réunion a connu la présence notamment du ministre de l'Éducation nationale, du ministre de l'Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, du ministre du Tourisme, de l'artisanat, du transport aérien et de l'économie sociale, du ministre du Travail et de l'insertion professionnelle et le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports.