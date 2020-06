Maroc : Les entraînements reprennent cette semaine, les matchs de football dans un mois

Bonne nouvelle pour les amateurs de football. Le ministre de la Culture, de la jeunesse et des sports, Othman El Ferdaous a annoncé ce mardi la reprise des entrainements des clubs de la ligue nationale professionnelle ainsi que la date de reprise des matchs des championnats.

Lors d’une réunion de la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, le ministre a annoncé qu’en coordination avec la Fédération royale marocaine de football, les ministères de la Santé et de l'Intérieur, ce dossier a été étudié. Ainsi, un protocole sanitaire a été convenu et sera dévoilé aujourd'hui lors de la réunion du comité directeur de la FRMF.

Othman El Ferdaous a expliqué, dans ce sens, les entraînements des équipes nationales redémarreront cette semaine jusqu'à fin juillet, tandis que la Botola pro sera de retour dès la fin du mois de juillet.

Ce mardi après-midi, et à l’issue de la réunion de son comité directeur, la Fédération royale marocaine de football a annoncé qu’à l’issue des récentes mesures de déconfinement, il a été décidé de «soumettre les membres des clubs du championnat national aux tests médicaux selon le protocole sanitaire en vigueur» et de «reprendre les entrainements des clubs du championnat national D1 et D2 à partir du jeudi 25 juin en deux étapes».

Tests aléatoires, cinq changements au lieu de trois et des pauses dans chaque mi-temps

Ainsi, la première consistera à des «entrainements individuels de cinq joueurs sur un demi-terrain pendant dix jours», suivis dans une deuxième étape par des «entrainements collectifs pendant vingt jours». Lors de cette phase, la FRMF compte sélectionner des échantillons aléatoires des joueurs pendant trois jours pour les tests Covid-19 selon le protocole sanitaire en vigueur.

La même source annonce la «programmation des matchs en retard entre le 24 juillet et le 8 août 2020 sans public», et note que la FRMF statuera et approuver «l’ensemble des résultats des matchs et reprise des journées restantes du championnat Pro (D1, D2) saison 2019-2020 durant la période allant du 12 août au 13 septembre 2020».

Tout en annonçant que le coup d’envoi de la saison 2020-2021 se fera le 16 octobre 2020, la Fédération rappelle quelques mesures spéciales pendant les matchs de l’actuelle saison. Ainsi, en application des recommandations du conseil de l’International Football Association Board (IFAB), les clubs pourront effectuer cinq changements lors d’un seul match au lieu de trois autorisés précédemment, et ce dans le cadre de mesures provisoires prises pour atténuer l’impact des matchs sur les joueurs après cette pandémie.

Au menu également, la «suspension du jeu au cours d’un match pendant trois minutes après trente minutes du début de chaque mi-temps pour permettre aux joueurs de s’hydrater».

Pour le championnat national Pro, les deux matchs seront programmés vendredi, trois le samedi et trois le dimanche. Ils débuteront ainsi à 18h00, 20h00 et 22h00, précise le communiqué de la FRMF.

Les entrainements des clubs de la division Amateur, toutes catégories confondues, des Ligues régionales, clubs du championnat national minime, des clubs du football féminin, de futsal démarreront, de leur côté, à partir du 15 juillet 2020, tandis que les matchs de ces catégories reprendront le 15 août 2020.