Maroc : Reprise des café-restaurants, hamams, plages, salles de sport et déplacements nationaux pour la zone 1

Les ministères de l’Intérieur, de la Santé et celui de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique annoncent le passage à la deuxième étape de l’allègement du confinement sanitaire, prévue à partir du 24 juin à minuit, en donnant les grandes lignes de ces mesures.

Dans une déclaration, ce dimanche, les trois départements évoquent ainsi un retour progressif à la vie normale, notamment par une relance des activités économiques. Ainsi, les cafés et restaurants pourront fournir leurs services sur place, sans dépasser 50% de leur capacité. Les grands centres commerciaux seront réouverts, selon des conditions spécifiques. Aussi, les magasins de loisirs et de divertissement, les salles de sport et les hammams, rouvriront leurs portes, à condition de ne pas dépasser 50% de leur capacité d’accueil.

Par ailleurs, les activités liées à la production audiovisuelle et cinématographique reprendront. Les transports en commun entre les villes de la zone 1, par voie routière, aérienne ou ferroviaire, seront de nouveau possibles sur présentation d’une simple carte d’identité.

Les plages seront également ouvertes, dans le respect des exigences de distanciation physique. Quant à la reprise des hôtels et activités touristiques nationales, elle se fera également à condition de ne pas dépasser pas 50% de la capacité d’hébergement et d’accueil dans les points de restauration.

Allègement du confinement en zone 2 également

Concernant les mesures établies au niveau de la zone 2 du confinement, elles consistent à permettre la circulation des travailleurs sans autorisation exceptionnelle de sortie. Cependant, les personnes devant quitter leur province, dans le cadre professionnel, devront fournir un document de leur employeur ou une permission délivrée par les autorités locales.

Dans la zone 2 également, la fermeture obligatoire des magasins à 20h sera levée, en plus de permettre aux salons de coiffure et de beauté d’accueillir 50% de leur capacité. Les espaces publics ouverts, notamment les parcs et les jardins seront de nouveau accessibles. Les activités sportives individuelles en plein air seront autorisées.

Au niveau national, toutes les autres restrictions préventives, dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, restent maintenues, comme la fermeture de musées, cinémas, théâtres, piscines, en plus de l’interdiction des rassemblements (mariages, funérailles, événements…).

Ce mesures annoncées sont alignées sur le plan de déconfinement du ministère de la Santé, que nous avions publié le 10 juin.