Maroc : Reprise de l'activité des services consulaires français à partir du 29 juin

L'activité des services consulaires français au Maroc reprendra le 29 juin courant, a annoncé jeudi à la MAP l'ambassade de France, via son porte-parole, Sameh Safty. Dans la reprise progressive qui se profile, celui-ci a affirmé qu’il s’agira, dans un premier temps, de ne traiter que les demandes de visa de long séjour, et non pas ceux de courte durée.

Le visa pour le long séjour permet aux étrangers de séjourner en France pendant une plus période supérieure à trois mois. Il est délivré pour les études, le travail ou pour des raisons familiales.

Le visa de court séjour, relevant du droit communautaire européen, dit Schengen, permet aux étrangers de traverser les frontières et d'effectuer des séjours en France pour de courtes durées, inférieures à trois mois. Il s'agit des visas pour le tourisme, les voyages d'affaires, les visites familiales ou privées.

En parallèle, la reprise des autres activités consulaires se fera progressivement aussi, et concernera l’Administration des Français (passeports), état-civil (naissance - décès), sur rendez-vous, indique la même source, soulignant que les pôles sociaux, de leur côté, sont déjà opérationnels.