UNICEF : Le Japon soutient le Maroc pour sa réponse nationale à la crise sanitaire

A travers sa coopération avec l’UNICEF au Maroc, le gouvernement japonais a alloué près de 5,64 millions de dirhams (573 804 dollars) à la réponse de son homologue marocain à la pandémie du nouveau coronavirus. Ce budget servira à financer des interventions ciblées, pour prévenir la propagation de la covid-19 et atténuer les effets de la crise sanitaire.

Selon un communiqué de l’agence onusienne au Maroc, «ces interventions seront assurées par une communication des risques et l’engagement communautaire, l’acquisition de fournitures essentielles, la formation de partenaires ainsi que la préparation du retour des élèves à l’école».

Annoncé par l’ambassade du Japon au Maroc et le bureau de l’UNICEF, ce partenariat facilitera en effet la communication en couvrant au moins 10 millions de personnes, principalement les enfants, les femmes et les populations vulnérables. Le second volet porte sur la fourniture du matériel médical, de prévention et d’hygiène, au profit de 30 000 personnes vulnérables, indique la même source.

En outre, cette somme permettra de fournir des équipements de protection pour le personnel de la santé. Ce dernier bénéficiera aussi d’une formation sur la prévention et le contrôle des infections, dans le cadre d’une approche scientifique pour prévenir les dommages causés par l’infection aux patients et à ces professionnels. «Le volet renforcement des capacités sera également enrichi par une formation des partenaires et du personnel à la prévention de l’exploitation et des abus sexuels», souligne l’UNICEF Maroc.

En préparation de la prochaine rentrée scolaire, ce financement permettra aux régions concernées par la coopération entre l’Education nationale et l’UNICEF de mettre en place des protocoles dédiés, qui verront le jour dans 42 établissements, pour outiller les écoles en termes de prévention de l’infection.