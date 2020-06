Devant les députés, Laftit met en avant l'adhésion des Marocains aux mesures de l'Etat

Prenant en compte les différentes remarques émises au lendemain du passage du chef du gouvernement, la semaine dernière, devant les élus, le ministre de l’Intérieur a insisté sur la place des citoyennes et des citoyens dans les efforts des autorités pour endiguer la pandémie du nouveau coronavirus.

Lors de son passage devant la Chambre des représentants ce lundi, Abdelouafi Laftit a mis en avant «la mobilisation nationale sans précédent» ayant permis d’enregistrer des «résultats positifs» ainsi qu’une «situation épidémiologique contrôlée».

Le ministre de l’Intérieur n’a pas tarit d’éloge sur la «réactivité de l’ensemble du peuple marocain avec les mesures mises en place par les autorités pour protéger les citoyens», mettant en exergue «l’engagement des différents intervenants et des citoyens». Des louanges adressées également aux syndicats, aux partis politiques et à la société civile.

Rôles des walis et gouverneurs et le regroupement des cas actifs

Laftit est revenu sur les grandes lignes de la vision gouvernementale de la prochaine étape, en évoquant des mesures «déterminées avec précision» appliquées depuis le 11 juin. «Ces décisions réunissent protection des citoyennes et des citoyens, nécessités économiques et préparation au retour à la vie normale tout en permettant à notre pays de continuer à contrôler la propagation de cette pandémie», a-t-il assuré. Et de rappeler que le passage d’une étape à l’autre dans le cadre du plan d’allègement du confinement sera «soumis à une évaluation par les CVE».

«Il était nécessaire, pour la réussite de cette opération, que le gouvernement délègue aux walis et gouverneurs, selon le décret de prolongation de l’état d’urgence sanitaire, les prérogatives de gestion de cette étape», a-t-il déclaré, en réponse indirecte à la polémique sur les pouvoirs accordés aux walis et gouverneurs pour l’allègement du confinement. Abdelouafi Laftit est revenu aussi sur le regroupement des cas actifs dans deux hôpitaux à Benslimane et à Ben Guérir.

«Cette décision trouve son fondement dans la nécessité de rouvrir les hôpitaux au public pour soigner les autres maladies, protéger les cas actifs ainsi que leurs environnements familial et professionnel et réduire la durée de soins.» Abdelouafi Laftit

Le citoyen «érigé en tête des priorités»

Le passage du ministre de l’Intérieur devant les députés de la nation a été l’occasion pour le responsable de faire un bilan des différentes interventions du ministère de l’Intérieur lors de ces trois derniers mois.

«Toutes ces initiatives continuent de dépendre de l’adhésion des citoyennes et des citoyens aux efforts. Je m’adresse à nouveau au public pour télécharger l’application Wiqaytna qui permettra de disposer d’un nouveau canal pour identifier et suivre les personnes contacts et aidera à prendre les décisions pour lutter contre la propagation de cette pandémie et la vaincre.» Abdelouafi Laftit

Pour le ministre de l’Intérieur, «notre pays a été ferme dans la prise de mesures et d’actions préventives solidaires et nécessaires, de façon anticipative et courageuse, selon une vision bien étudiée, grâce aux hautes instructions royales». «Toutefois, le danger demeure tant que le virus continuer de se propager, même de façon contrôlé, parmi les citoyens et dans tous les pays», a-t-il estimé.

Tout en invitant à nouveau l’ensemble des citoyens à «continuer à adhérer aux mesures préventives annoncées», Laftit a affirmé que «la prochaine étape continuera à nécessiter l’esprit de la citoyenneté et du patriotisme et l’adhésion responsable pour renforcer les efforts nationaux entrepris et préserver les acquis». «L’histoire retiendra l’audace, la sagesse et la rapidité de l’Etat marocain à prendre des décisions souveraines et anticipatives pour préserver la santé, la dignité et l’avenir du citoyen en l’érigeant à la tête des priorités et des choix nationaux», a-t-il conclu.