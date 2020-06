Devant les députés, El Othmani promet d'autres mesures pour alléger le confinement

«Notre pays a réussi à éviter le pire et de grands dangers et a géré cette période avec tact, des actions anticipatives et des stratégies, malgré les contraintes du confinement», a déclaré ce mercredi le chef du gouvernement. Lors de son passage ce mercredi à la Chambre des représentants, Saadeddine El Othmani a assuré que l’exécutif prépare actuellement «une nouvelle phase», en prolongeant l’état d’urgence sanitaire et en allégeant le confinement.

Il a, à cet égard, appelé à différencier entre les deux, expliquant que «l’urgence sanitaire est un cadre juridique permettant au gouvernement de prendre des mesures pour faire face à la pandémie, dont le confinement, qui n’est qu’un outil».

Tout en se félicitant du fait que les indicateurs épidémiologiques se soient «beaucoup améliorés» permettant au Maroc de «contrôler» cette pandémie, il a assuré que «le confinement n’a pas été prolongé». «Nous avons rappelé le mois dernier les différentes conditions nécessaires pour la levée et nous avons dit que le déconfinement sera progressif et dépendant de la situation de chaque territoire», a-t-il déclaré.

Une division en deux zones pour «protéger le citoyen»

El Othmani a tenu à mettre en exergue les «disparités» entre les régions quant à la situation épidémiologique, rappelant que «certains territoires nécessitent de la vigilance, avec des foyers ou une hausse des cas».

«Nous avons ainsi décidé, malgré le coût du confinement, de le prolonger dans certaines régions tout en l’allégeant ailleurs. C’est pour protéger le citoyen dans ces régions que nous parlons aujourd’hui de deux zones. La première concentre «80% des provinces marocaines, 95% du territoire national et 61% de la population marocaine.» El Othmani

Rappelant certaines mesures d’allègement du confinement prises dans chaque zone, le chef de l’exécutif a rappelé que «toutes les activités économiques, commerciales, industrielles et de services sont autorisées à ouvrir dès demain et ce, sur l’ensemble du territoire national», avant d’exclure «certaines activités, présentant un risque de regroupement» et dont la liste sera publiée ultérieurement.

«Tout cela reste provisoire car ce n’est que la première étape pour l’allègement du confinement», a-t-il insisté, avant d’annoncer qu’une évaluation hebdomadaire se fera par le ministère de Santé quant à la situation épidémiologique dans les deux zones. «S’il n’y a pas de problème, nous passerons à l’étape suivante avec plus de mesures d’allégement et nous irons ainsi plus vite», a-t-il promis. Et de noter que les mesures de prévention, comme la distanciation, le port d'un masque de protection et le lavage des mains, «demeureront probablement pour plusieurs mois».

Il a aussi informé que l’administration reprendra aussi en fonction des deux zones. Ainsi, «les fonctionnaires reprendront leurs postes dans la zone 1 dès demain pour rattraper le retard à cause du confinement, en prenant en considération les cas spéciaux, comme ceux souffrant de maladies chroniques», a-t-il expliqué.

Quant à la zone 2, les bureaux externes et de service aux citoyens vont reprendre, a-t-il appelé, laissant le choix aux chefs de service de se prononcer pour les bureaux internes des administrations.

Un PLF rectificative au menu du prochain conseil du gouvernement

Sur les grandes orientations du gouvernement pour la gestion de cette étape, El Othmani a rappelé que «le défi est de relancer l’économie et reprendre les activités comme avant».

Ainsi, sur le court terme, il a mis l’accent sur la nécessité de doter le Maroc d’une loi de finances rectificative. «Un projet de loi de finance rectificative sera présenté devant le prochain conseil du gouvernement», a-t-il annoncé. Le chef de l’exécutif a rappelé aussi que «la période précédente a été marquée par des mesures à l’adresse de l’entreprise», citant le mécanisme «Damane Oxygène» qui a bénéficié à 24 000 entreprises avec un total de 12 MMDH pour «atténuer l’impact de la crise sur ces entreprises».

Il a aussi promis la poursuite de l’aide et du soutien aux entreprises et particulièrement les TPME, le renfoncement de l’investissement public, la création d’un fond d’investissement public et la mise en place d’un environnement adéquat pour la relance économique à travers l’accélération des réformes.

«Il y a beaucoup de mesures qui vont nous permettre d’assurer cette relance. Personnellement, je suis optimiste après l’élan de solidarité que j’ai constaté au sein de la société marocaine. Le Maroc post-coronavirus sera meilleur que celui avant cette pandémie», conclut-il.