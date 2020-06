TelmidTICE permet désormais des vidéos streaming pour les élèves

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a annoncé ce vendredi que les étudiantes et étudiants peuvent désormais effectué des vidéos streaming, sans disposer d’un abonnement ou d’un crédit internet, à travers la plateforme TelmidTICE.

«Cette nouvelle mesure vient consolider la politique d’égalité des chances entre tous les étudiants du royaume et afin de leur permettra de bénéficier de tout l’enseignement dont ils ont besoin», explique le ministère dans un communiqué parvenu à Yabiladi. La plateforme prévoit notamment des cours d’accompagnement, de renforcement et de préparation aux épreuves du baccalauréat.

La mise en place de ce service a été possible grâce au travail conjoint entre le ministère et le groupe Maroc Telecom, via sa filiale Casanet. Le ministère de l’Éducation nationale remercie ainsi Maroc Telecom, le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique, l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) ainsi que les deux autres opérations au Maroc.