Maroc : 73 nouveaux cas du coronavirus, enregistrés principalement à Marrakech et à Tanger

Jusqu’à ce vendredi à 18h, 73 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 8 610 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. «Nous atteignons ainsi un cumul de 23,7 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Dans le détail, 32 de ces nouveaux cas ont été enregistrés à Marrakech, 26 à Tanger, Larache et Al Fahs Anjra, 9 à Fès, 5 à Casablanca et un cas à Kénitra.

Dr Mouad Mrabet a expliqué que 63 nouvelles infections ont été découvertes grâce au suivi des cas contacts, qui a concerné jusqu’à aujourd’hui 49 636 personnes, tandis que 5 990 sont toujours sous surveillance. 16 478 cas ont été testés négatifs au virus lors de ces dernières 24 heures, portant à 380 532 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Entre hier et ce jeudi, un décès a été enregistré à Tanger, portant à 212 le nombre de personnes décédées au Maroc à cause de la covid-19. Toutefois, le taux de létalité reste stable à 2,5%.

Par ailleurs, 35 nouvelles rémissions ont été constatées, ce qui porte leur nombre total à 7 618. Ainsi, le taux de rémission se situe à 88,5%. Et d’informer que 8 régions du Maroc enregistrent un taux plus important que la moyenne nationale.

Le responsable est revenu sur les cas actifs au Maroc, qui atteignent 780, soit un taux de 2,1 pour 100 000 habitants. «La plupart se trouve toujours dans la région de Casablanca-Settat (246 cas), Marrakech-Safi (198), Tanger-Tétouan-Al Hoceima (156) et Rabat-Salé-Kénitra (85)», a-t-il ajouté.

Et de préciser que deux régions du royaume, Dakhla-Oued Ed-Dahab et Draâ-Tafilalet, sont sans cas actif, tandis que la région Guelmim-Oued Noun en a deux et les régions de Laâyoune-Sakia El Hamra et Souss-Massa n’en comptent qu’un seul.

Il a noté que 10 cas seulement sont actuellement en réanimation (sept à Casablanca et trois à Tanger), dont quatre sont sous respiration artificielle.