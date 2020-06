Malgré la crise sanitaire, les résultats du Crédit Agricole Maroc en hausse

Avec 842 millions de dirhams, le produit net bancaire (PNB) du Crédit Agricole du Maroc, sur le premier trimestre 2020, a augmenté de 14%, comparé à la même période en 2019. Les encours de crédits distribués et des ressources clientèle se sont établis à 86 et 83 milliards de dirhams soit +7% et +4% sur une année glissante, indique le groupe dans un communiqué.

Selon la même source, le résultat net part du groupe (RNPG) sur le premier trimestre 2020 est de 28 millions de dirhams. Hors impact du don de 200 millions de dirhams au Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus, Crédit Agricole indique ainsi que le RNPG est en progression de 11%, s’affichant à 186 millions de dirhams.

Quant au résultat net social sur la même période, il s’est établi à 67 millions de dirhams, marquant ainsi une progression de 5% (hors impact du don) pour s’établir à 98 millions de dirhams. Par ailleurs, le Groupe indique avoir constitué une couverture de prévoyance des risques de 104 millions de dirhams sur cette durée.

Ces chiffres ont été présentés par le président du directoire du Crédit Agricole du Maroc, Tariq Sijilmassi, lors d’une réunion du Conseil de surveillance du groupe. Le 5 juin dernier, celle-ci a été présidée par Aziz Akhannouch, ministre de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.