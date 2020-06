Maroc : 56 nouveaux cas du coronavirus, 456 rémissions et un R0 de 0,75

Jusqu’à ce mardi à 18h, 56 nouveaux cas du coronavirus ont été enregistrés au Maroc, portant à 7 922 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

«Nous atteignons ainsi 21,8 infections pour chaque 100 000 habitants», a déclaré Mouad Mrabet, directeur du Centre national des opérations d'urgence, lors du point de presse quotidien du ministère de la Santé.

Ces nouveaux cas ont été enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (19 cas), Marrakech-Safi (13 cas), Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (16 cas), Rabat-Salé-Kenitra (6 cas) et deux cas à Fès-Meknès. Les autres régions n’ont enregistré aucun cas, précise-t-il.

Et d’ajouter que 91% (51 cas) de ces cas ont enregistrés grâce au suivi des personnes contacts. Ce suivi a concerné jusqu’à aujourd’hui 47 499 personnes ; 7 456 sont toujours sous surveillance.

Dr Mouad Mrabet a noté que 13 117 tests ont été effectués lors de ces dernières 24 heures, portant à 239 902 cas écartés depuis le début de cette pandémie au Maroc.

Entre hier et aujourd’hui, aucun décès n’a été enregistré au Maroc, le total s’établissant à 206 morts à cause de ce virus depuis le début de la pandémie tandis que le taux de létalité reste stable à 2,6%.

De plus, 456 cas de rémissions ont été enregistrés, ce qui porte leur nombre total de guérisons à 6 866. «Le taux de rémissions atteint 86,7% qui dépasse la moyenne mondiale», s’est-il félicité.

Les cas actifs baissent en conséquence pour atteindre seulement 850 cas, soit 2,3 pour chaque 100 000 habitants. «Ce taux diffère d’une région à l’autre et atteint 8 pour chaque 100 000 habitants à Casablanca, 3 pour Tanger-Tétouan-Al Hoceima et 1 pour Marrakech-Safi», note-t-il, en informant que trois régions (Draâ-Tafilalet, l’Oriental et Dakhla-Oued Ed-Dahab) restent sans cas actifs.

Dr Mouad Mrabet a également annonce que le taux de reproduction du virus qui atteint 0,75 en moyenne nationale, diffère d’une région à l’autre mais reste toujours en dessous de la valeur de 1.