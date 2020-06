Maroc : La compagnie d'assurances Sanad absorbée par Atlanta de la famille Bensalah

Le groupe marocain Holmarcom, appartenant à la famille Bensalah, réorganise son pôle Finance. Ainsi, les conseils d’administration d’Atlanta et Sanad réunis ce 1er juin ont approuvé les modalités de la fusion-absorption de compagnie d'assurances Sanad par Atlanta, rapporte L’Economiste. Sanad est désormais détenue à hauteur de 99,96% par Atlanta.

«Nos deux compagnies sont de taille similaire, réalisent d’excellentes performances et affichent, depuis des années, des indicateurs au-dessus de la moyenne du marché. En les fusionnant, nous allons consolider nos acquis pour créer une seule compagnie plus forte, plus moderne et plus accessible», déclare Mohamed Hassan Bensalah, PDG du groupe Holmarcom, cité par le journal.

Et d’ajouter que ce rapprochement va permettre la création de synergies à tous les niveaux ; commercial, technique et financier, tandis que la fusion sera effective fin septembre et sera réalisée sur la base d’une parité d’échange de 11 actions Atlanta pour 1 titre Sanad.

L’opération n’attend que les autorisations réglementaires, notamment l’agrément de la fusion et de l'accord portant sur le transfert de la totalité du patrimoine de Sanad à Atlanta par l'Acaps, l’obtention du visa de l'AMMC sur le prospectus relatif à la fusion ainsi que l’approbation de la fusion par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires d’Atlanta et de Sanad, détaille-t-on.

L’Economiste annonce aussi que l’entité issue de la fusion pèse un chiffre d’affaires consolidé de près de 5 milliards de dirhams (en 2019), soit une part de marché de 11%, emploie plus de 650 collaborateurs et dispose d’un réseau exclusif de près de 400 points de vente.