Quatre navires supplémentaires pour rapatrier les Espagnols bloqués au Maroc

Un ferry avec 912 personnes à bord a quitté le port de Tanger Med, vendredi, à destination de Malaga, transportant des Espagnols et des Marocains résidant en Espagne, bloqués dans le royaume depuis la fermeture des frontières, le 13 mars dernier.



Le navire de la compagnie Balearia, deuxième ferry de rapatriement mis en place par les consulats espagnols du Maroc, a également transporté 212 véhicules, selon des sources diplomatiques espagnoles chargées d'organiser le voyage, citées par l’agence espagnole EFE.

Plus de 5 000 demandes ont été enregistrées pour embarquer sur ce ferry, ajoute-t-on. Et de préciser que parmi les passagers, environ la moitié étaient des ressortissants espagnols (certains ayant une double nationalité) et les autres étaient des Marocains résidant en Espagne.



Vendredi 22 mai, un premier ferry est parti de Tanger Med avec 693 passagers et 278 véhicules, bien qu’il ne soit destiné au départ qu’aux passagers avec des voitures. «Il y avait quelques exceptions pour les cas considérés comme "humanitaires" par les consulats espagnols responsables de leur inclusion», note EFE.



À leur arrivée à Malaga, les passagers doivent se rendre à leur domicile en Espagne, où ils seront confinés pendant quatorze jours.



Le navire d'aujourd'hui sera suivi de deux autres de la compagnie Balearia. Ils partiront du Maroc mercredi et jeudi prochain. Deux nouveaux navires seront affrétés la semaine suivante (10 et 11 juin) jusqu'à ce que tous ceux bloqués au Maroc puissent rentrer en Espagne.

El Pais rappelle, de son côté, que le Maroc a autorisé ces derniers jours le départ de plus de 12 000 Espagnols bloqués sur son territoire.

L'ambassade de France au Maroc organise également une série de cinq traversées vers Malaga, à raison d'un navire par jour à partir du 5 juin, pour les Français bloqués au Maroc.