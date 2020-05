Maroc : Un protocole pour la gestion du risque de contamination dans les lieux de travail

Un protocole a été mis en place pour la gestion du risque de contamination par le Covid-19 dans les lieux de travail, ont indiqué jeudi le ministère de l'Industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique et le ministère du Travail et de l'insertion professionnelle.

Les deux ministères ont porté à la connaissance de l'ensemble des employeurs et des partenaires sociaux que le protocole, qui intervient dans le cadre de la reprise des activités économiques, vise à fournir des lignes directrices pour accompagner les entreprises à mettre en place les mesures de précaution émanant des autorités compétentes pour lutter contre la propagation du Covid-19 sur les lieux de travail en vue de protéger la santé des salariés et assurer la continuité des activités et de l’emploi.

Ce protocole a été élaboré conformément aux dispositions du décret-loi 2.20.292 édictant des dispositions particulières relatives à l'état d'urgence sanitaire et aux procédures de sa déclaration, y compris les articles 3 et 5 y afférents, ainsi qu'aux dispositions du décret 2.20.293 relatif à la déclaration de l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national pour faire face à la propagation du nouveau Coronavirus, précise-t-on.

Les lignes directrices préconisées dans ce protocole, concernent les différentes mesures de santé et sécurité au travail et plus précisément celles relatives à la planification et l’organisation du travail, l’hygiène en milieu de travail, la restauration, le transport, l’accès aux locaux de travail, la prise en charge des personnes symptomatiques, précise le communiqué, notant que des guides sectoriels seront publiés tenant compte des spécificités de chacune des activités économiques.

Les deux ministères ont appelé tous les employeurs et les salariés à l'impératif de s'y conformer. L'Inspection du travail et les commissions mixtes composées de départements ministériels concernés sont à la disposition des employeurs et des salariés en faveur d'une mise en œuvre optimale du protocole.