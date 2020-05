Raffia Arshad devient la première juge portant le hijab au Royaume-Uni

Une femme musulmane est devenue la première juge portant le hijab au Royaume-Uni, après avoir été nommée juge suppléante de district sur le circuit des Midlands la semaine dernière après 17 ans de carrière en droit.

«C'est définitivement plus grand que moi. Je sais que ça ne me concerne pas. C'est important pour toutes les femmes, pas seulement les femmes musulmanes», a déclaré Raffia Arshad, 40 ans au journal britannique Metro.

Elle a raconté que jeune fille, elle craignait que son éducation ouvrière et son appartenance à une minorité ethnique ne l'éloignent de la profession. La juge nouvellement nommée et maman de trois enfants a ajouté qu'elle souhaitait «s'assurer que la voix de la diversité soit entendue haut et fort».

Raffia Arshad a décrit comment les réactions positives qu'elle a reçues est la partie la plus gratifiante de cette nomination, écrit The Independant. «J'ai reçu tellement de courriels de personnes, hommes et femmes. Ce sont celles des femmes qui se démarquent, disant qu'elles portent un hijab et qu'elles ne pensaient pas pouvoir devenir avocate, encore moins juge», a-t-elle déclaré.

Après une formation à Londres, Raffia Arshad a décroché son diplôme en 2002 et a rejoint le cabinet de droit de la famille St Mary en 2004. Tout au long de sa carrière, elle a pratiqué dans une variété de domaines, notamment le droit des enfants, le mariage forcé, les mutilations génitales des femmes et les affaires liées à la loi islamique.

Cependant, elle a déclaré que malgré son expérience riche, elle faisait toujours face à des préjugés et à de la discrimination.

Mme Arshad a souligné que si la magistrature fait tout son possible pour promouvoir l'inclusion, elle porte son propre sens des responsabilités pour défendre la diversité dans la profession.