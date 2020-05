Nador : Un caïd suspendu pour détournement d'aides alimentaires

Un agent d’autorité a été suspendu de ses fonctions pour son implication dans une affaire de détournement d’aides alimentaires à des fins de consommation personnelle, a indique ce lundi le ministère de l’Intérieur dans un communiqué.

«Un enregistrement sonore a été véhiculé dernièrement sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, sous forme de séquences de conversations téléphoniques tenues entre un individu se présentant comme un responsable d'une association de bienfaisance dans la province de Nador qui propose de détourner des aides alimentaires au profit de son interlocuteur, présenté comme un agent d’autorité exerçant dans la même province», explique le département de Laftite.

«Selon les premières démarches de l'enquête ouverte à ce sujet, cet agent d'autorité, cité dans cet enregistrement, a été identifié et suspendu de ses fonctions, en attendant de le soumettre au conseil disciplinaire», précise la même source.

On apprend que le caïd en question a été «piégé» par Mohamed El Kholali, un ancien agent d’autorité qui vit actuellement à Tarragone en Catalogne avec le statut de réfugié politique. Avant de traverser la Méditerranée, il était entré dans une confrontation ouverte avec certaines barons de la drogue et leurs relais politiques et dans les rangs des forces publiques.

Une fois libéré de prison suite à sa condamnation dans une banale affaire, il a décidé de s’établir à Melilla où il a déposé une demande d'asile politique. Une requête qui a immédiatement obtenu le feu vert du ministère espagnol de l’Intérieur. L’homme possède en effet des informations sensibles sur de nombreuses personnalités opérant dans la région du Rif. Depuis son exil en Espagne, il continue de publier sur les réseaux sociaux des messages dénonçant la corruption de représentants des pouvoirs publics à Nador.

Cette suspension de ce caïd constitue une nouvelle revanche pour El Kholali.