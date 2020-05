Urgence sanitaire : Le patronat présente sa proposition de Plan de relance économique

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le vice-président de la CGEM Mehdi Tazi, ont présenté, jeudi lors de la 8e réunion du Comité de veille économique (CVE), la proposition du patronat relative au Plan de Relance de l'économie nationale.

Consolidé autour de 25 plans de relance sectoriels et de 508 propositions de mesures émanant des Fédérations professionnelles, ce Plan s'articule autour de trois principaux axes : la sauvegarde de l'Offre et de sortie saine de la crise, la stimulation de la demande par un rôle plus interventionniste de l'État et la mise en place de mécanismes transverses pour l'accélération de la transformation de l'économie nationale, indique la CGEM dans un communiqué.

En matière de financement, elle préconise l'instauration de mécanismes de crédits à long terme conditionnés, attractifs et automatiques pour les entreprises notamment les très petites entreprises (TPE) et les petites et moyennes entreprises (PME), et de dispositifs de quasi-fonds propres en faveur des entreprises de tailles intermédiaires (ETI) et des grandes entreprises.

Par ailleurs, la CGEM prône, dans le cadre de la relance de la demande, l'activation de leviers comme la promotion du «Made in Morocco» et l'incitation à la consommation locale, le maintien et la priorisation de la commande publique et l'accélération des Partenariats Publics-Privés (PPP), ainsi que la stimulation de la consommation nationale et internationale.

Elle recommande aussi une baisse temporaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les secteurs fortement concurrencés par l'informel afin de réduire le gap de compétitivité d'une part, et de stimuler la demande d'autre part et la revue des politiques d'achats publics et de subvention en les orientant davantage vers le contenu local.