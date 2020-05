Maroc : Les actes de braconnage en hausse dans le contexte du confinement

Depuis l'instauration au Maroc des mesures de confinement dans le cadre de la crise sanitaire liée au (Covid19) le 20 mars 2020, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, a constaté plusieurs actes de braconnage dans différentes régions du pays, perpétrés par des chasseurs profitant du contexte de confinement.

Durant cette période, plusieurs formes de délits ont été enregistrés à savoir, chasse en dehors du calendrier réglementaire, chasse avec des moyens prohibés, chasse en temps de nuit, chasse dans des réserves et chasse d'espèces protégées, indique le ministère dans un communiqué.

La mobilisation et la vigilance des agents forestiers appuyés par plusieurs associations de protection du patrimoine naturel, ont permis de réprimer plusieurs actes de délits de chasse. Ainsi, 49 infractions ont été enregistrées avec la saisie de 16 armes de chasse. Des poursuites judiciaires ont aussi été engagées à l'encontre des auteurs de plusieurs actes.

Bien que la situation du braconnage au Maroc soit fortement contrôlée, la protection de la biodiversité de manière générale demeure une préoccupation nationale qui nécessite une vigilance accrue et un engagement collectif. A cet effet, le ministère de l'Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a appelé tous les partenaires à coopérer pour lutter efficacement contre ce fléau qui porte atteinte au patrimoine naturel commun des Marocains.