Maroc : Plus de la moitié des 89 nouveaux cas enregistrés à Casablanca-Settat

Jusqu’à ce samedi à 16h, le Maroc a enregistré 89 cas du nouveau coronavirus, portant à 6 741 le bilan d'infections enregistrées dans le pays.

Plus de la moitié de ces cas ont été enregistrés à Casablanca-Settat, alors que les autres ont été principalement confirmés à Marrakech-Safi et Fès-Meknès, a déclaré Mohamed Lyoubi, chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, lors du point de presse quotidien consacré à la situation pandémique du Maroc.

Cinq régions (Rabat-Kénitra, Souss-Massa, Guelmin-Oued Noun, Laâyoune-Sakia El Hamra et Dakhla-Oued Ed-Dahab) n’ont enregistré aucun cas, tandis que d’autres régions, comme l’Oriental, Béni-Mellal-Khénifra et Draâ-Tafilalet n’enregistrent qu’un ou quelques cas ces derniers jours, a-t-il ajouté.

La répartition régionale de l’ensemble des cas ne change pas, Casablanca-Settat toujours en tête.

Mohamed Lyoubi a souligné que 86% des nouveaux cas (76) ont été détectés grâce au suivi des personnes contacts, qui a concerné, depuis le début de cette pandémie au Maroc, 37 417 personnes.

Lors de ces dernières 24h, les tests laboratoires ont écarté 3 299 cas suspects, soin un total 78 263 cas qui se sont révélés négatifs.

Le Maroc a enregistré deux décès supplémentaires entre jeudi et vendredi, portant à 192 le nombre total de personnes mortes à cause de la Covid-19. Toutefois, le taux de létalité a baissé à 2,8%.

De plus, 87 nouvelles rémissions ont été enregistrées, portant à 3 487 le nombre de personnes déclarées guéries, et le taux de guérison passe à 51,7%. L’écart continue de se creuser entre les cas actifs (3 062 cas) et les guérisons (3 487) a assuré le responsable.