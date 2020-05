Maroc : Les allégations sur le nombre de militaires atteints de coronavirus «dénuées de tout fondement»

Les allégations sur le nombre de militaires atteints de covid-19 au sein d'unités des Forces armées royales sont «dénuées de tout fondement», a-t-on indiqué de source militaire.

Depuis plusieurs jours, des informations circulent en effet sur le nombre de militaires ayant contracté le coronavirus, ainsi que sur le développement de foyers de contamination au sein d'unités des FAR. Mais selon cette source, la situation sanitaire liée à la pandémie au sein des FAR est «maîtrisée». Selon elle, les proportions d’atteinte des militaires et de leurs familles par cette pandémie sont «tout à fait normales» par rapport à la moyenne nationale.

La même source précise, par ailleurs, que les mesures prises au sein de toutes les unités des FAR pour pallier cette pandémie sont des plus draconiennes et bénéficient d’un suivi médico-social rigoureux à plusieurs niveaux.