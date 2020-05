Coronavirus : Le Maroc exporte en Europe des masques de protection en tissu lavable

Comme annoncé il y a quelques semaines, le Maroc se lance dans l’exportation des masques de protection en tissu lavable non-subventionnés par l’Etat. Sur la trentaine d'entreprises qui fabriquent ce produit «cinq d’entre elles exportent déjà la moitié de leur production en Europe. Nous avons beaucoup de demandes de pays étrangers et puisque le besoin national est comblé, nous allons autoriser plus d’entreprises à exporter d’ici à quelques semaines», a déclaré le ministre du Commerce et de l’industrie au quotidien Le Monde.

Les perspectives sont prometteuses, alors que des pays de l'Union européenne envisagent dans les semaines à venir un déconfinement progressif, avec une obligation du port des bavettes dans les transports publics notamment.

Des problèmes ont ralenti le processus de fabrication et de distribution

Quant à la production des masques grand public qui bénéficient du soutien du Fonds pour la gestion de la pandémie du coronavirus, elle atteint «7 millions quotidiennement». «Nous sommes autosuffisant et dégageons même un excédent», s’est félicité Moulay Hafid Elalamy. Un satisfecit que le ministre avait déjà affiché lundi 27 avril dernier, à l’occasion de la session hebdomadaire des questions orales au Parlement.

«Actuellement, il y a 19 entreprises qui fabriquent quotidiennement 7 millions de masques de protection subventionnés par le Fonds de gestion du Covid-19 (...) 32 sociétés ont également répondu aux normes et reçu les autorisations pour démarrer la production.» Moulay Hafid Elalamy, ministre du Commerce et de l’Industrie

Le ministre a toutefois reconnu que des problèmes ont ralenti au début «le processus de fabrication et de distribution». «Dans l’urgence d’une pandémie, il faut agir rapidement. Nous avons donc privilégié les canaux qui étaient disponibles à ce moment-là, en attendant de convaincre les pharmaciens, qui étaient notre premier choix. Il a aussi fallu obtenir des certifications afin de répondre aux normes internationales. (…) Certains opérateurs ont tenté de vendre les masques plus chers à des entreprises, mais cela n’explique pas la pénurie. La réalité, c’est qu’il n’y en avait pas. Mais cet épisode est derrière nous», a résumé le ministre concernant la production des masques depuis son lancement fin mars.

Pour rappel, les premiers lots de ces masques bavettes ont été destinés aux professionnels de la santé et les différents corps de sécurité engagés dans la surveillance et le contrôle du respect des dispositions de l’état d’urgence sanitaire, en vigueur depuis le 20 mars.