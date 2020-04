Qui est l’héroïne de la nouvelle série ramadanesque de Hassan El Fad ?

Nombre de téléspectateurs qui suivent la série «Tendances» de Hassan El Fad ont été bluffé par le bagou et le talent de l’actrice principale. Mounia Lamkimel est une comédienne native de Benslimane en 1988, a d'abord brillé au théâtre avant de bifurquer vers la télévision.

Son amour pour le théâtre s’est exprimé dès le plus jeune âge, avec ses participations à des représentations théâtrales organisées par l'école. Depuis, la comédienne est restée fidèle au père des arts, suivant une formation dans le domaine. Elle se fait un nom sur scène en rejoignant la troupe «Al Bissat».

«J’ai eu mon diplôme en informatique et administration des affaires, mais c’était plutôt pour satisfaire mes parents. Pour ma part, je connaissais déjà la voie de mon parcours professionnel.» Mounia Lamkimel

En 2005, Mounia Lamkimel participe à sa première œuvre théâtrale professionnelle au Festival du théâtre de la jeunesse, avec la troupe dont elle fait partie, ainsi que son mari, Adil Adnan. Organisé par le ministère de la jeunesse et des sports, l’événement est marqué par la distinction de la comédienne, qui remporte dès cette première collaboration le prix de la meilleure interprétation féminine. «Cette consécration m’a donné plus de confiance en moi et en mon talent pour aller de l’avant dans ce domaine», confie-t-elle à Yabiladi.

Un écho mondial sur les planches

Depuis, Al Bissat a participé à trois reprises au même festival. «Le ministère m’a fait l’honneur de représenter le Maroc au Forum des leaders arabes pour la jeune génération en Corée du Sud, où se réunissent les jeunes de 41 pays actifs dans différents domaines, pour échanger sur leurs expériences», se rappelle Mounia Lamkimel.

La troupe a ensuite donné des prestations qui l’on distinguée au niveau national et international. Parallèlement et depuis 2014, la comédienne est devenue enseignante de théâtre dans plusieurs écoles à Benslimane.

En 2017, la troupe Al Bissat a été nominée pour participer au Festival du théâtre du Koweït, avec des artistes issus de différents Etats arabes. Mounia a remporté le prix de la meilleure actrice dans un premier rôle. «Notre pièce a reçu une grande attention des médias koweïtiens ; nous avons été accueillis dans plusieurs émissions, alors que nous nous sentions boudés par la télévision de notre pays», se souvient-elle.

Avant de retourner au Maroc, l’artiste s’est vue proposer une collaboration dans plusieurs projets artistiques dans les pays du Golfe. Cependant, des raisons personnelles l’ont poussée à refuser et à revenir au pays. Mais en plus du théâtre et malgré cette invisibilité de la troupe dans les médias publics, Mounia a participé à plusieurs séries de télévision marocaine, dont «Une heure en enfer», «Nouara», «Zaïma», ou encore plusieurd téléfilms et émissions.

En dépit de son talent, Mounia Lamkimel a souvent été reléguée à de petits rôles ou ceux d’invitée d’honneur. «Je me proposais pour participer dans plusieurs expériences artistiques, mais malheureusement j’en étais exclue et des personnes qui n’ont aucun rapport avec le jeu d’acteur étaient prises. Par conséquent, j’ai choisi de participer à d’autres œuvres, même avec de petits rôles, pour montrer mon talent aux metteurs en scène», affirme-t-elle.

La détermination de Mounia l’a amenée à travailler aux côtés de Hassan El Fad, déjà en 2019 dans une publicité pour une compagnie d’assurance. «J’ai reçu une invitation à participer au casting que j’ai été accepté. Le jour J, j’ai été surprise d'être aux côtés de Hassan El Fad, c’était la première fois que je le rencontrais. Chaque fois pendant le tournage, il se tenait pour applaudir ma performance en remerciant le directeur de casting de m’avoir choisie. C’était une expérience formidable», se rappelle la comédienne.

Une nouvelle révélation à l’écran

A la fin du projet, le contact entre Mounia Lamkimel et Hassan El Fad a été perdu, jusqu’à ce qu’elle reçoive un appel de lui, lors de sa participation au Festival du théâtre professionnel. «Il m’a dit qu’il devait me parler immédiatement à mon retour au Maroc, sans me donner de détails», se rappelle-t-elle. De retour au pays, il lui propose ainsi un rôle dans la série «Tendance».

«J’ai paniqué, j’ai eu peur que ce travail n’échoue à cause de moi, parce que le public me voyait dans des œuvres théâtrales et dramaturgiques plutôt que dans des comédies. J’ai été surprise par la réponse d’Hassan, qui m’a dit ne pas chercher un comédien qui fasse le clown pour les téléspectateurs.» Mounia Lamkimel

Ainsi, Mounia précise que «le but de la série est de mettre en lumière ce qui se passe dans les tendances Maroc sur Internet, en analysant des cas sociaux qui font le buzz et attirent un large public sans raison».

En ce qui concerne les opinions divergentes du public entre ceux qui apprécient la série et ceux qui la critiquent, Mounia précise que l’objectif de ce travail est justement de susciter le débat. «Si certaines personnes voient cette œuvre comme étant "acide", c’est exactement ce que nous voulions communiquer, en montrant ce qui fait les tendances web au Maroc l’est entièrement», tranche l’actrice.

La performance de Mounia Lamkimel dans cette série a ouvert de nouvelles portes à la comédienne. Après seulement quelques épisodes, elle a déjà reçu des offres de réalisateurs et producteurs. Aujourd’hui, elle en est fière : «La confiance d’Hassan El Fad en mon talent a fait que d’autres professionnels du domaine commencent à me faire confiance. Certains parmi eux se sont rendus compte qu’ils ne m’avaient pas estimée à ma juste valeur.»