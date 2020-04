Libye : Après la sortie de Haftar, l’ONU réaffirme son appui à l’accord de Skhirat

Le lundi 27 avril, le maréchal Khalifa Haftar s'est autoproclamé nouveau chef de la Libye et a décrété en conséquence la fin de l’accord de Skhirat. Une sortie décriée par les Nations unies.

«L'Accord politique libyen et les institutions qui en découlent restent le seul cadre de gouvernance internationalement reconnu en Libye. Cela est tout à fait conforme aux résolutions du Conseil de sécurité ; tout changement politique doit avoir lieu par des moyens démocratiques, et non par des moyens militaires», a déclaré le porte-parole du secrétaire général, lors de son point de presse du mardi 28 avril, en réponse à des questions de journalistes sur les dernières déclarations du militaire.

«Notre position est inchangée (…) Pour nous, l'Accord politique libyen et les institutions qui en découlent restent le seul cadre internationalement reconnu de la gouvernance en Libye», a réitéré Stephan Dujarric.

Dans un discours, Haftar s’est dit fier «d’accepter le mandat du peuple libyen pour assumer cette mission historique et dans ces circonstances exceptionnelles afin de mettre un terme à l’accord politique» de Skhirat.