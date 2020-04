Maroc : Le vice-président de l’AMDH-Nador Omar Naji interpellé

Omar Naji, ancien président de l'AMDH-Nadoc et actuellement son vice-président / DR.

Ancien président et actuellement vice-président de la section de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) à Nador, Omar Naji a été interpellé, lundi. Selon son entourage associatif, cette arrestation intervient peu après la publication d’un statut sur Facebook, où le militant dénonce la confiscation des marchandises de vendeurs ambulants dans sa ville.

Dans ce post, Omar Naji se demande ce que serait l’avis du Conseil régional des oulémas à l’égard de cette confiscation, visant selon lui les marchands de fruits et de légumes et au bénéfice du foyer caritatif de Nador. Le militant attribue ce geste au caïd et au pacha du premier arrondissement de la ville.

Le vice-président de l’AMDH-Nador n’a pas encore été relâché pour le moment, tandis que certains acteurs associatifs évoquent sa prochaine comparution devant le procureur.