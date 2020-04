Néerlandais bloqués au Maroc : Des députés demandent au roi Alexander d’appeler Mohammed VI

Des partis politiques aux Pays-Bas se saisissent de la situation des 3 000 Néerlandais, dont des binationaux, bloqués au Maroc depuis plus d’un mois. Les formations Démocrates 66 (sociale-libérale) et GroenLinks (gauche verte) ne croient plus en la gestion du gouvernement de Mark Rutte de ce dossier. Elles se tournent désormais vers le palais.

«Le roi Willem-Alexander doit appeler le roi marocain pour récupérer les Néerlandais bloqués. C'est l'opinion des députés de Démocrates 66 et GroenLinks», écrit RTL Nieuws. «Il est temps de passer à un niveau supérieur», a proposé le parlementaire Sjoerd Sjoerdsma des Démocrates 66 dans des déclarations à la chaîne.

«Au Maroc, le roi est aux commandes. Je pense qu'il serait judicieux que le roi néerlandais appelle maintenant le roi marocain pour débloquer cette situation au plus haut niveau et évidemment sur un ton amical de roi à roi», explique-t-il.

«Le fait que les Pays-Bas et le Maroc ne parviennent pas à résoudre ce problème est dû également à des considérations politiques», ajoute-t-il, citant particulièrement le soutien d’Amsterdam au Hirak du Rif et le refus de Rabat de reprendre ses ressortissants dont les demandes d’asile aux Pays-Bas ont été rejetées par la justice.