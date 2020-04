Maroc : 237 nouveaux cas de coronavirus et 24 guérisons en 24 heures

Jusqu’à 18h ce mercredi, le Maroc a enregistré 237 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 3 446 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

Lors du point de presse quotidien, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi a précisé que le foyer d’infection détecté cette semaine à Ouarzazate, «l’un des plus large», a enregistré 120 nouveaux cas, portant à 186 le nombre total des personnes testées positives au Covid-19 dans la ville.

«Aucun cas nouveaux n’a été enregistré dans les autres foyers, sauf pour celui de Tanger, où 16 nouveaux cas ont été confirmés, portant à 46 le nombre total de cas», ajoute-t-il.

Ainsi, et au vu de ces données, la répartition régionale change. «Si nous continuons de constater que Casablanca-Settat et Marrakech-Safi se situent toujours en tête des régions connaissant un plus grand nombre de cas, nous remarquons avec ce nouveau foyer que la région Draâ-Tafilalet enregistre désormais près de 8% des cas, et se place comme la sixième région pour les cas enregistrés», indique-t-il.

Et de rappeler que l’âge moyen de personnes infectées change aussi, en baissant à 41 ans, tandis que les 40-65 ans continuent de présenter plus de 38% des cas, suivis par ceux âgés entre 25 et 40 ans (30%).

Entre lundi à 18h et ce mardi, le Maroc a également enregistrés quatre nouveaux décès, portant à 149 le nombre de morts à cause du covid-19, ainsi que 24 nouvelles guérisons, 417 au total. Le responsable a noté à cet égard que le taux de létalité atteint 4,3%.

«Le suivi médical des personnes contacts continuent de permettre de détecter la majorité des nouveaux cas. En effet, elle a permis de détecter le virus chez 213 personnes soit 90% des 237 nouveaux cas», a-t-il assuré.

Et de rappeler que cette opération a permis au total de détecter 1 974 cas depuis le début de cette pandémie au Maroc et que 6 655 personnes contacts sont toujours sous suivi médical.