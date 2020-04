Maroc : 121 nouveaux cas de coronavirus, 33 guérisons et deux nouveaux décès en 24 heures

Jusqu’à 18h ce samedi, le Maroc a enregistré 121 nouveaux cas confirmés du nouveau coronavirus (Covid-19), portant à 2 685 le nombre total de cas enregistrés dans le pays.

«Casablanca-Settat et Marrakech-Safi restent les régions ayant enregistrés 53% des cas au Maroc et sont suivies par Fès-Meknès (14%), Tanger-Tétouan Al Hoceima (11%) ainsi que Rabat-Salé-Kénitra (10%)», a précisé ce samedi, le chef de la direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies infectieuses au ministère de la Santé, Mohamed Lyoubi, lors du point de presse quotidien.

Le responsable a souligné que les régions Guelmim-Oued Noun et Laâyoune-Sakia El Hamra restent les régions qui n’enregistrent, pour le moment, aucun patient covid+ pris en charge ; les cas déclarés précédemment ayant guéri.

«Pour les foyers que nous avons évoqués ces trois derniers jours, et jusqu’à maintenant, un seul nouveau cas a été enregistré à Casablanca, tandis qu’aucun cas n’a été enregistré dans les foyers de Marrakech et Nador», ajoute-t-il, en précisant toutefois que «deux nouveaux foyers ont été découverts à Tanger, dans une unité industrielle (9 cas) ainsi qu’un foyer familial (9 cas).

Mohamed Lyoubi a aussi précisé que 616 cas suspects ont été écartés lors de ces 24h, soit 11 004 cas écartés au total, notant que les autorités sanitaires continuent de découvrir la plupart des cas parmi les personnes contacts. Et d’ajouter que sur 13 562 cas contacts au Maroc, 6 027 sont toujours suivis et l’infection a été confirmée chez 1 331 personnes parmi eux. «Au cours des 24h, l’opération de suivi médical a permis de détecter 92 cas, soit 76% des cas enregistrés en 24h», complète-t-il.

Entre vendredi et samedi, le Maroc a également enregistré deux décès, portant à 137 le nombre de personnes décédées de ce virus. Le taux de létalité a toutefois baissé, pour atteindre 5,1%. Une baisse expliquée par «une hausse des cas asymptomatiques ou bénins détectés», ajoute le responsable, rappelant que les cas graves ou critiques pris en charge ne représentent que 4%, soit 89 patients seulement.

Quant aux guérisons, le Maroc a enregistré 33 nouvelles rémissions entre hier et aujourd’hui, portant à 314 le nombre de personnes déclarées guéries du Covid-19, soit un taux de guérison qui passe désormais à 11,7%, conclut Mohamed Lyoubi.