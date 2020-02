Hirak : Nawal Benaissa obtient l'asile politique aux Pays-Bas

Nawal Benaissa, figure féminine du Hirak du Rif, a obtenu récemment l'asile politique aux Pays-Bas, a-t-elle confié ce vendredi à l’agence de presse espagnole EFE.

Agée de 36 ans et mère de famille, la militante avait fui le Maroc avec l'un de ses quatre enfants, en avril 2019. Elle venait d'être condamnée à dix mois de prison avec sursis, pour «participation à rassemblement non-autorisé» et «insultes à des agents publics».

Lorsqu'elle a fui le Maroc, Nawal Benaissa est d'abord allée à Ceuta et de là, elle s’est rendue aux Pays-Bas, qui comptent une importante communauté rifaine et notamment des militants du Hirak.

Elle est devenue une figure du Hirak après l'arrestation de plusieurs militants, comme Nasser Zefzafi, en mai 2017.

Mais son arrestation, son procès et sa condamnation en sursis lui faisaient «craindre qu'elle soit de nouveau arrêtée et jugée si elle participait à une manifestation», explique l’agence espagnole. «Ils ont restreint ma voix et ma liberté», dénonce-t-elle auprès de la même souce.

Celle-ci rappelle que l’Espagne, les Pays-Bas et la Belgique sont les pays où le nombre le plus important de demandes d’asiles a été déposé par des militants du Hirak. Et d’estimer toutefois qu’il est «très difficile de connaître des chiffres précis car dans les statistiques officielles, ces demandes apparaissent comme émanant de Marocains, sans préciser leur origine régionale».

La majorité des demandes d'asile restent pourtant refusées en Europe, au motif que le Maroc «est un pays sûr», ajoute encore EFE.