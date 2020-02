Belgique : Des théologiennes pour accompagner les femmes musulmanes

Des femmes vont bientôt occuper des postes à responsabilité dans et autour des mosquées belges. L’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) compte engager 18 théologiennes et prédicatrices.

Selon le média belge RTBF, cette procédure est en cours. Son examen se profile et l’entrée en fonction est prévue dans les jours ou les semaines qui viennent. Ces femmes seront chargées d’«accompagner spirituellement les femmes et les filles de la communauté musulmane, mais pas seulement».

«Le projet remonte à plusieurs années», explique Salah Echallaoui, vice-président de l’EMB. «On s’est rendu compte que beaucoup de jeunes filles étaient touchées par le phénomène de radicalisation et qu’il y avait un manque d’encadrement de la communauté musulmane en général, mais en particulier des femmes et des filles. A l’exception de prédicatrices "autoproclamée" qui sillonnaient les mosquées sans aucune reconnaissance officielle», déclare-t-il.

Et de préciser que le rôle de ces femmes sera «à peu près le même qu’un imam, à l’exception de la direction de la prière qui est dirigée par les hommes».

«Ces théologiennes et prédicatrices participeront à la vie religieuse de la communauté, elles seront dans et autour des mosquées, elles pourront donner des conférences, participer aux cérémonies religieuses comme les circoncisions, les mariages. Être à l’écoute des personnes, résoudre leurs problèmes de couples qui sont en lien avec un aspect religieux et théologique.»