Le HCR appelle les Etats à faire plus pour la réinstallation des réfugiés

Un écart considérable subsiste entre les besoins de réinstallation des réfugiés et la mise à disposition de places par les gouvernements à travers le monde, a alerté mercredi le Haut commissariat des réfugiés (HCR).

Le nombre de réfugiés réinstallés a connu une hausse modeste en 2019 par rapport à 2018 (14 %). Mais cette hausse reste insuffisante au regard des besoins, souligne l'Agence des Nations unies pour les réfugiés.

Sur 1,4 million de réfugiés qui devraient être réinstallés d’urgence, seuls 63 696 l’ont été par l’intermédiaire du HCR en 2019.

Directrice de la protection internationale du HCR, Grainne O’Hara estime que «la réinstallation n’est pas une solution adaptée à tous les réfugiés à travers le monde mais c’est une mesure de protection qui sauve la vie des personnes les plus exposées au danger».

Le plus grand nombre de départs en réinstallation facilités par le HCR l’année dernière ont eu lieu vers les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la Suède et l’Allemagne. Parmi plus de 63 000 réfugiés réinstallés l’année dernière, la majorité d’entre eux étaient originaires de la Syrie, de la République démocratique du Congo (RDC) et du Myanmar.

L'augmentation des opportunités de réinstallation des réfugiés et la mise en place d’autres voies complémentaires d’admission, notamment par le biais du regroupement familial, du travail et des études, est l’un des principaux objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés, a rappelé le HCR.

«Il s’agit d’un moyen concret pour les Etats de se répartir les responsabilités et de faire preuve de solidarité envers les pays d’accueil qui apportent leur aide à d’importantes populations réfugiées», précise l’agence onusienne.

Afin de favoriser la hausse du nombre de places disponibles pour la réinstallation et les autres formes d'admission, ainsi que l'élargissement du nombre de pays offrant ces programmes, une Stratégie triennale sur la réinstallation et les voies d’admission complémentaires a été lancée en 2019 par les gouvernements, les organisations non gouvernementales, la société civile et le HCR.

Bien que l’objectif de la stratégie de 60 000 départs en réinstallation vers 29 Etats a été atteint en 2019, le HCR craint que, sur la base des projections actuelles, un nombre plus limité de réfugiés ne soient réinstallés cette année. En 2020, l’objectif est que 31 pays réinstallent jusqu’à 70 000 réfugiés orientés par le HCR.