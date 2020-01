Scandale «Bab Darna» : El Othmani rejette toute responsabilité de son gouvernement

Le chef du gouvernement a effectué son traditionnel passage mensuel à la Chambre des conseillers, ce mardi 21 janvier. La lutte contre la prévarication était le thème majeur de la séance, avec un passage sur le scandale immobilier «Bad Darna».

Saad-Eddine El Othmani a décliné toute responsabilité de son équipe sur cette opération. «Bab Darna est un dossier hors la loi qui n’a rien à voir ni avec l’autorité publique ni avec un responsable, et nous n’avons rien à avoir avec une affaire qui est maintenant devant la justice», a-t-il martelé.

Et de renvoyer la balle dans le camp du promoteur immobilier et son notaire. «Nous n’avons aucun droit de nous immiscer», a précisé le chef de l’exécutif, rappelant que son «gouvernement n’avait aucune connaissance de l’objet de la vente et que le pouvoir judiciaire déterminera les responsabilités».

«Le contrat conclu dans le cadre de la vente d'un bien immobilier en cours d'achèvement doit comprendre un permis de construire», or dans le cas de «Bab Darna» ce document manquait, a-t-il affirmé.

La réponse du chef du gouvernement n’est pas sans rappeler celle de la ministre de l'Aménagement du territoire national, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville. «Nous n’avons aucun droit de regard sur les compagnies qui fonctionnement comme des corporations», a brièvement expliqué Nouzha Bouchareb, le 24 décembre à la Chambre des représentants.