Le roi Mohammed VI rend visite au prince héritier d’Abu Dhabi en voyage au Maroc

Ce lundi, le compte Twitter «Forsan UAE» a publié une photo du roi Mohammed VI aux côtés du prince héritier d’Abu Dhabi, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, indiquant que le souverain a rendu visite «à son frère dans sa résidence au Maroc».

En effet, ce compte géré par le journaliste émirati Khaled bin Doha évoque «une visite fraternelle qui reflète la cohésion entre les deux pays frères», mais sans fournir de détails exhaustifs ni sur l’objet de cette rencontre ni sur son ordre du jour.

Toujours est-il que cette rencontre, qui semble informelle, intervient après la celle de Mohammed bin Zayed Al Nahyan avec la chancelière allemande Angela Merkel, à Berlin, où la situation en Libye a été discutée le week-end dernier.

La visite est également annoncée alors que les relations entre Rabat et Abu Dhabi ont connu de récentes tensions silencieuses, sur fond de positions divergentes des deux pays sur un certain nombre de questions internationales et régionales, telles que la crise du Golfe et la guerre en Libye.