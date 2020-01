Casablanca : Le MCISE lance le plan d'accélération du programme «Tamkeen initiative»

Le Centre marocain pour l'innovation et l’entrepreneuriat social (MCISE) a annoncé, vendredi à Casablanca, le plan d’accélération du programme «Tamkeen Initiative», qui vise atteindre un nouveau cap d’objectifs en élargissant le nombre d’associations partenaires à 34 associations dans 30 villes.

Ce plan prévoit aussi de mettre en place un système de label de qualité afin de maximiser l’impact.

Adnane Addioui, président du MCISE, a indiqué lors d’un point de presse, que ce programme implique et mobilise l'écosystème local du lycéen marocain (parents, professeurs, corps administratif, associations locales et lycéens) pour développer les capacités de ces derniers à lancer leurs propres projets sociaux.

Il a ajouté qu'à la fin du programme, une compétition nationale est organisée pour choisir et célébrer les meilleurs projets d’innovation sociale de l'année.

Adnane Addioui a également souligné qu’en plus du partenariat avec la société Bic et Bic Foundation, le MCISE vient de signer un nouveau partenariat stratégique avec la Fondation Abdelkader Bensalah, afin d’assurer l’accélération du programme «Tamkeen Initiative» et son développement dans toutes les régions du Maroc.