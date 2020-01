Des diplômés et étudiants de grandes écoles françaises dénoncent le racisme ambiant

Un collectif de plus de 500 diplômé(e)s et étudiant(e)s des grandes écoles de commerce françaises a publié, jeudi 16 janvier dans le journal Libération, une lettre ouverte dans laquelle il dénonce les humiliations sexuelles, le racisme, l’homophobie et le sexisme qui gangrènent les grandes écoles françaises, notamment HEC Paris, l’ESSEC, l’EDHEC, l’Audencia et la Neoma Business School.

Cette lettre fait suite à l’enquête de Mediapart, publiée lundi 6 janvier dernier, et dans laquelle le site d’information fait état de comportements dégradants, humiliants et discriminants perpétrés par plusieurs étudiants. «Si nous n’avons pas tou·te·s subi les mêmes violences et les mêmes discriminations, nous encourageons un réveil collectif sur les cultures malsaines, racistes et sexistes des grandes écoles de commerce», lit-on dans la lettre du collectif.

Ce dernier dénonce notamment les propos et attitudes racistes dont certains étudiants ont fait l’objet : «Nous aussi, nous avons reçu des messages de menaces et de moqueries, racistes, parfois diffusés à l’ensemble de la promo. Nous aussi, nous avons découvert des antisémites assumés. Nous aussi, nous avons été les ''Chinois'' (quelles que soient nos origines ethniques), moqué·e·s quand nous étions des étudiant·e·s internationaux, objectifié·e·s comme ''choppe chinoise'' dans des mails adressés à l’ensemble du campus. Nous aussi, nous avons écopé de remarques négrophobes sur nos cheveux ou notre apparence, ou reçu des mails tournant en dérision les Noir·e·s.»

Le collectif, s’adressant aux «directeurs et directrices d’école», réclament de «sanctionner avec une grande fermeté les individus et les associations encourageant les agressions et les humiliations. Aucune de ces violences ne saurait être tolérée. L’administration devra être particulièrement vigilante lors des périodes d’intégration des étudiant·e·s (soirées et/ou week-end d’intégration, ''intronisation'' des associations) qui concentrent de nombreuses violences sexistes, racistes et homophobes, et donnent le ton des années à venir».