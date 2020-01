Ligue des Champions d'Afrique : Le WAC fait match nul face aux Angolais de Petro Atlético (2-2)

Le Wydad de Casablanca a fait match nul en déplacement face aux Angolais de Petro Atlético (2-2) au terme d'un match comptant pour la 4è journée du Groupe C de la Ligue des champions de la CAF, disputé samedi soir sur la pelouse du stade national du 11-Novembre à Luanda.

Les Casablancais ont ouvert le score à la 14è minute par l’entremise du Congolais Francis Kazadi avant que le club angolais n’égalise grâce à Herenilson (22’). Vers la fin de la première période, les Angolais ont pris l’avantage sur les coéquipiers de Walid El Karti avec un but de Silas Satonho (45’).

En deuxième mi-temps, les Wydadis ont remis les pendules à l'heure sur penalty transformé par Yahya Jabrane (58’).

Grâce à ce résultat, les Rouge et Blanc conservent la deuxième place du Groupe C avec six points, à quatre longueurs du leader sud-africain Mamelodi Sundowns qui a pris le meilleur sur l'USM Alger (2-1). Petro Atlético lui ferme la marche avec deux points.