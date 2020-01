Agadir : Arrestation d'un individu recherché dans des affaires de trafic de drogue et séquestration

Le service préfectoral de la police judiciaire d'Agadir a arrêté, lundi, un récidiviste de 35 ans, recherché dans des affaires de trafic de drogues, d'enlèvement et de séquestration. Le mis en cause a été arrêté sur la base de mandats d'arrêts émis à son encontre pour implication présumée dans des affaires de trafic de drogues, indique dans un communiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DSGN).

La perquisition effectuée au sein du domicile du suspect a permis de saisir 32 kilogrammes de chira et une somme d'argent estimée à 300 000 dirhams, soupçonnée de provenir du trafic de drogues. Le pointage du suspect dans les bases de données de la DGSN a révélé qu'il fait l'objet de nombreux mandats d'arrêts nationaux émis par les services de sûreté de Sidi Ifni, Guelmim et Agadir, pour son implication présumée dans diverses affaires de trafic de drogues, d'enlèvement et de séquestration, ajoute la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l'enquête.