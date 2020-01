France : Maroc Entrepreneurs organise la 12e édition de la Journée de la création d’entreprise

Maroc Entrepreneurs organise la 12e édition de la Journée de la création d’entreprise, samedi 25 janvier 2020, rue Mazarine à Paris, indique l’association dans un communiqué, en célébration de son 20e anniversaire.

L’association reviendra lors de deux conférences sur les bilans socioéconomique liés à la contribution des Marocains résidant à l’étranger et macroéconomique des vingt dernières années en présence d’institutionnels marocains.

Ces deux conférences seront suivies d’un déjeuner networking afin d’«encourager le contact et la transmission d’expérience», indique la même source.

L’après-midi sera l’occasion de réunir des institutionnels, experts et entrepreneurs émérites qui partageront leurs visions et perspectives de développement du nouveau modèle de développement du Maroc. Par ailleurs, les porteurs de projet qui ont été accompagnés dans le cadre du programme Tremplin Maroc seront également mis à l’honneur et un grand prix sera attribué au projet le plus abouti.

De plus, en marge de cette 12e édition, Maroc Entrepreneurs organise le Forum Tremplin Maroc qui réunira les acteurs des écosystèmes marocain et français traitant des thématiques entrepreneuriales et d’innovation. Au programme : Master Class, business dating, networking, entretiens avec les médias. Une centaine de participants sont attendus.

Les entrepreneurs retenus pourront présenter leur projet au concours Pitch Your Project By Maroc Entrepreneurs. A la clé, deux chèques et d’autres lots, mais aussi des contacts et conseils pour donner un nouvel élan à leur projet