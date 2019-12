Football : Amine Harit ne peut pas s’«imaginer hors de l’équipe nationale» marocaine

Le milieu de terrain marocain Amine Harit a déclaré qu’il avait repris confiance en lui et qu’il attendait avec impatience un retour en équipe nationale, après une discussion avec le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodzic. En effet, le footballeur a été exclu des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) contre la Mauritanie et le Burundi en novembre alors que Halilhodzic remettait en question l’engagement du joueur envers l’équipe nationale, rappelle le site goal.com.

Joueur de 22 ans ayant participé aux 17 matches de Schalke cette saison et marquant six buts, il se dit désormais prêt pour un retour en mars 2020 au sein de l’équipe nationale, pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football de 2022.

«La stabilité familiale m’a donné une totale confiance en moi, j’ai donc réussi à briller avec Schalke dans le championnat d’Allemagne, malgré la période difficile que j’ai connue après que l’entraîneur national m’ait exclu de l’équipe marocaine», a déclaré Harit au Maroc.

«Je ne m’imagine pas en dehors de l’équipe nationale marocaine», a-t-il ajouté.