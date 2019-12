Marchés fictifs : Une ONG saisit le parquet pour enquêter dans la commune de Lougfaf  

Le réseau marocain de défense des biens publics a adressé une correspondance au président du Parquet général, Mohamed Abdennabaoui, pour dénoncer les marchés fictifs dans la commune de Lougfaf relevant de la province de Khouribga. Selon Al Massae de ce lundi, l’ONG s’est interrogée sur le sort réservé aux plaintes adressées aux autorités compétentes à propos des malversations et de la dilapidation de l’argent public ayant émaillé la gestion de la commune de Lougfaf entre 2003 et 2012.

Des «malversations ayant touché l’éclairage public, la construction des routes et le raccordement au réseau d’eau potable», précise-t-on.

Dans sa lettre, l’ONG évoque toute une liste de marchés fictifs. «Il est question d’une facture de 81 600 000 dirhams concernant la construction d’une route entre le centre de la commune et douar Lamchahra Ouled Ammar ; d'une autre facture d’une valeur de 29 736 000 dirhams relative à l’éclairage public et datant du 19 mars 2009 ; et enfin d'une troisième facture d’un montant de 114 000 000 dirhams concernant l’aménagement des puits et datant du 12 octobre 2008», précise-t-on. Trois marchés qui n’auraient été réalisés que sur papier, ajoute le réseau.

Evoquant ces marchés fictifs avec, à l’appui, des chiffres et des dates, le réseau marocain de défense des deniers publics a demandé au président du Parquet général d’ouvrir une enquête pour tirer au clair toutes ces affaires.