Maroc : Le recrutement à la fonction publique confié au niveau des régions

Le recrutement dans la fonction publique n'existera plus sous la forme qu’on lui connaît aujourd’hui. C’est ce qu’a annoncé le chef du gouvernement lors d’une rencontre tenue samedi, à Casablanca, avec les élus et les responsables des associations de la société civile, rapporte Al Akhbar.

Les nouvelles recrues de l’Administration publique ne seront plus, non plus, intégrées directement dans la fonction publique. En effet, le quotidien explique que la nouvelle tendance du gouvernement consiste à généraliser la contractualisation et le recrutement à l’échelle régionale, et ce dans le cadre de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et du déploiement de la charte nationale de la déconcentration administrative.

Pour confirmer cette tendance, Saâdeddine El Othmani a d’ailleurs précisé que le récent remaniement de son équipe était justement un premier pas vers la concrétisation de ce chantier, poursuit le journal. El Othmani a expliqué que la réduction du nombre de départements ministériels doit se traduire par un nombre réduit de directions au niveau des régions. «La logique de la déconcentration administrative entraîne le regroupement des administrations au niveau des régions, comme cela a été fait à l’échelle du gouvernement», a soutenu le chef du gouvernement.

En d’autres termes, tous les concours de recrutement des fonctionnaires seront lancés et organisés, à l'avenir, au niveau régional, sauf quand il s’agira de recruter du personnel pour l’administration centrale, indique le journal. Et de promettre que d’ici la fin de son mandat, une grande partie des attributions de l’Administration centrale sera confiée aux régions, conclut Al Akhbar, cité par Le 360.