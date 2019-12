Une chouette à oreilles courtes d’Écosse suivie jusqu’au Maroc

Une chouette à oreilles courtes, munie d’une étiquette satellite lors de sa reproduction en Écosse, a été suivie jusqu’au Maroc, révélant de nouvelles informations importantes pour les chercheurs, indique le site The Scottish Farmer.

Des chercheurs du British Trust for Ornithology Scotland (Trust britannique pour l’ornithologie – BTO) ont mené des recherches pour développer des méthodes d’étude de ces chouettes à oreilles courtes dans leurs zones de reproduction et suivre leurs mouvements tout au long de l’année. Si une poignée d’oiseaux ont été équipés jusqu’à présent de dispositifs de suivi – l’objectif est de suivre 20 individus à travers leur aire de reproduction au Royaume-Uni –, les chercheurs ont cependant déjà enregistré des mouvements étonnants.

Parmi ces individus, une femelle reproductrice, étiquetée sur son site de nidification sur l’île d’Arran (Écosse) le 11 juin dernier, hiverne actuellement près de Oualidia. L’oiseau a quitté l’île d’Arran pour se diriger vers l’île de Bute et la péninsule du Kintyre en juillet, est retourné à Arran pendant 10 jours puis s’est ensuite déplacé vers le comté d’Ayrshire. Elle est restée près de la ville de Dalmellington jusqu’à la fin octobre, puis a volé jusqu’au comté de Devon, en Angleterre, où elle a séjourné jusqu’à début novembre.

Enfin, elle a parcouru 495 km en France en seulement six heures, s’est dirigée vers le Sud, traversant les Pyrénées et le détroit de Gibraltar pour rejoindre le Maroc.

«Ce n’est que la deuxième chouette à oreilles courtes du Royaume-Uni a être signalée au Maroc, et ce qui rend ce record d’autant plus étonnant, c’est qu’il s’agit d’une femelle reproductrice. Nos travaux de suivi ont révélé les énormes distances que ces oiseaux peuvent parcourir : en plus de cet oiseau hibernant au Maroc, nous avons constaté des déplacements d’oiseaux en Norvège», a déclaré l’écologiste du BTO, John Calladine.