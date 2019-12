Maroc : Le «Front social» de gauche mis sur les rails ce samedi

Après son lancement en novembre, le «Front social de soutien aux mouvements de protestations» tiendra samedi 21 décembre au siège central de la Confédération démocratique du travail (CDT) à Casablanca sa première réunion, en présence de l’ensemble de ses composantes.

Au cours de la rencontre, il sera procédé à la ratification de l’acte fondateur de l’instance. Une feuille de route des actions de mobilisation sera également déclinée dans la perspective de les unifier.

Le «Front» essentiellement lancé par des formations et d’organisation de gauche a fermé la porte devant l’adhésion des islamistes d’Al Adl wal Ihssane. La médiation menée par les camarades de la Voie démocratique, en vue d’intégrer les disciples d’AWI s’est heurtée au rejet catégorique du PSU de Nabila Mounib.

L’Union marocaine du travail (UMT) de Miloudi Moukharik a été également exclue du tour de table de la nouvelle enseigne. Seules des syndicats de la centrale contrôlée par des membres du Parti Annahj ont été autorisés à se joindre au tour de table du FSSMP.

Le «Front social» réclame la «défense les droits humains et les libertés des plus larges franges des masses populaires (...) et appuie tous les mouvements militants allant dans le sens des intérêts des revendications vitales des Marocains».